Шуляк: российские военные должны ответить за сексуальные преступления, совершенные в Украине

"За каждое насилие должны ответить в высшей степени. За каждую жертву, за каждое горе. Сейчас наша цель - собрать самую полную картину по изнасилованиям российскими солдатами", - сообщила она.

Как отметила нардеп, сексуальное насилие - это не только об изнасиловании, это также угрозы изнасилованием или сексуальным насилием, увечье половых органов, пытки сексуального характера, принудительное обнажение, сексуальное рабство, принудительная беременность, принудительная стерилизация, принуждение к проституции.

"Государство очень хочет защитить каждую и каждого. Но без нашей общей огласки это сделать будет намного тяжелее", - подчеркнула она.

По словам Шуляк, по сей день у нас не было должного коммуникационного поведения, как говорить о сексуальном насилии. А делать это надо громко, чтобы весь мир знал, насколько жестоко и зверски действуют рашисты.

"Но, согласитесь, в военное время женщина, которую насиловали нелюди, а потом оставили в темном подвале на неопределенное время, не имеет возможности быстро найти врача или адвоката. Международное уголовное право позволяет в таких случаях не ориентироваться на медико-правовые выводы. То есть, можно фиксировать психологические изменения, сбои менструальных циклов. Показаниями для расследования вполне могут быть и другие вещи. В частности, и телефонные звонки, перехват разговоров оккупантов, где они рассказывают об изнасиловании", - рассказала председатель партии.