Шуляк рассказала, почему необходимо запретить использование асбеста в строительстве

"Ряд авторитетных организаций мира в области здравоохранения во главе с ВОЗ уже давно установили что все разновидности асбеста, включая наиболее распространенным в строительстве хризотилом, является канцерогеном. Опасным является асбестовая пыль и наночастицы которые попадают в легкие при дыхании. Даже при незначительном действии вещества, возникает риск раковых заболеваний. По подсчетам, около 125 миллионов работников в мире подвергаются воздействию асбеста. Около половины смертей от профессионального рака (то есть такого, что возникает под воздействием веществ на рабочем месте) вызвано именно асбестом", - подчеркнула она.

Шуляк добавила, что попытка остановить использование асбеста была осуществлена в Украине в 2017 году, но не имела успеха. Поэтому во избежание каких-либо спекуляций такое важное решение должно быть принято на уровне закона.

Кроме того, отмечает нардеп, это является одним из обязательств Украины в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Именно поэтому депутаты включили соответствующую норму в законопроект № 4142 "О системе общественного здоровья", который Верховная рада поддержала в первом чтении в начале 2021 года.

"К сожалению, начало полномасштабной фазы войны России против Украины также подвинуло рассмотрение законопроекта, однако - не на долго. Уже вскоре его было рассмотрено и я убеждена, что документ должен быть принят, чтобы использование асбеста наконец стало забытой практикой в нашей стране", - подытожила политик.