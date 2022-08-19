UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шуляк рассказала, почему необходимо запретить использование асбеста в строительстве

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Вскоре Верховная рада рассмотрит во втором чтении законопроект, который сможет запретить использование всех видов асбеста, а также изделий и материалов с его содержанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в колонке на "Укринформе".

"Ряд авторитетных организаций мира в области здравоохранения во главе с ВОЗ уже давно установили что все разновидности асбеста, включая наиболее распространенным в строительстве хризотилом, является канцерогеном. Опасным является асбестовая пыль и наночастицы которые попадают в легкие при дыхании. Даже при незначительном действии вещества, возникает риск раковых заболеваний. По подсчетам, около 125 миллионов работников в мире подвергаются воздействию асбеста. Около половины смертей от профессионального рака (то есть такого, что возникает под воздействием веществ на рабочем месте) вызвано именно асбестом", - подчеркнула она.

Шуляк добавила, что попытка остановить использование асбеста была осуществлена в Украине в 2017 году, но не имела успеха. Поэтому во избежание каких-либо спекуляций такое важное решение должно быть принято на уровне закона.

Кроме того, отмечает нардеп, это является одним из обязательств Украины в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Именно поэтому депутаты включили соответствующую норму в законопроект № 4142 "О системе общественного здоровья", который Верховная рада поддержала в первом чтении в начале 2021 года.

"К сожалению, начало полномасштабной фазы войны России против Украины также подвинуло рассмотрение законопроекта, однако - не на долго. Уже вскоре его было рассмотрено и я убеждена, что документ должен быть принят, чтобы использование асбеста наконец стало забытой практикой в нашей стране", - подытожила политик.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк