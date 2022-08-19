ua ru
Пт, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шуляк рассказала, почему необходимо запретить использование асбеста в строительстве

Новина українською →
Пятница 19 августа 2022 14:04
Шуляк рассказала, почему необходимо запретить использование асбеста в строительстве Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Вскоре Верховная рада рассмотрит во втором чтении законопроект, который сможет запретить использование всех видов асбеста, а также изделий и материалов с его содержанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в колонке на "Укринформе".

"Ряд авторитетных организаций мира в области здравоохранения во главе с ВОЗ уже давно установили что все разновидности асбеста, включая наиболее распространенным в строительстве хризотилом, является канцерогеном. Опасным является асбестовая пыль и наночастицы которые попадают в легкие при дыхании. Даже при незначительном действии вещества, возникает риск раковых заболеваний. По подсчетам, около 125 миллионов работников в мире подвергаются воздействию асбеста. Около половины смертей от профессионального рака (то есть такого, что возникает под воздействием веществ на рабочем месте) вызвано именно асбестом", - подчеркнула она.

Шуляк добавила, что попытка остановить использование асбеста была осуществлена в Украине в 2017 году, но не имела успеха. Поэтому во избежание каких-либо спекуляций такое важное решение должно быть принято на уровне закона.

Кроме того, отмечает нардеп, это является одним из обязательств Украины в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Именно поэтому депутаты включили соответствующую норму в законопроект № 4142 "О системе общественного здоровья", который Верховная рада поддержала в первом чтении в начале 2021 года.

"К сожалению, начало полномасштабной фазы войны России против Украины также подвинуло рассмотрение законопроекта, однако - не на долго. Уже вскоре его было рассмотрено и я убеждена, что документ должен быть принят, чтобы использование асбеста наконец стало забытой практикой в нашей стране", - подытожила политик.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк
NEWS
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам