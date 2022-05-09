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Шуляк рассказала, как будет работать комплексная программа восстановления Украины

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 13:53
Шуляк рассказала, как будет работать комплексная программа восстановления Украины Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бомбоубежища в каждом доме, перенос предприятий дальше от границы с агрессором, обследование поврежденной недвижимости - это, в частности, будет предусматривать комплексная программа восстановления городов и сел Украины после победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в колонке на "Укринформ".

"Комплексный многокомпонентный подход позволит максимально эффективно организовать восстановление", - убеждена Шуляк.

Прежде всего такая программа будет включать определение конкретного перечня поврежденных объектов и изучение целесообразности ремонта объектов или их нового строительства.

"Важный вопрос - есть ли техническая возможность и экономическая целесообразность восстановления конкретного объекта путем реконструкции, капитального или текущего ремонта? Или ремонт уже невозможен и необходимо новое строительство. Законопроект № 7282 предусматривает усовершенствование процедуры обследования поврежденной недвижимости - сделан акцент на том, какие меры необходимы для надежности и безопасной эксплуатации здания в будущем. Отдельно предусмотрена возможность сертификации объекта по энергоэффективности во время обследования", - рассказала она.

В дальнейшем необходимо будет разработать план восстановления и усилить инженерную защиту и безопасность.

"Мы можем строить сооружения, транспортные и другие коммуникации с повышенным уровнем надежности. Речь идет прежде всего о бомбоубежища, которые должны быть в каждом доме, стать более безопасными и комфортными. Есть соответствующий международный опыт, который нужно изучать», - отметила Елена Шуляк.

Важными в программе восстановления станут такие шаги, как определение финансирования восстановления населенного пункта, переосмысление назначения территорий и переноса мощностей предприятий подальше от границы со страной-агрессором.

"Перенос предприятий возможен, в частности по вопросам безопасности. Особенно это касается предприятий военно-промышленного комплекса, а также других стратегических предприятий, которые могут стать целью для вражеских атак. В фокусе "как размещение таких и других предприятий далее от границы с государством-агрессором, так и их вынос за пределы населенных пунктов", - пояснила нардеп.

Напомним, 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году памятная дата омрачена новой войной, которую развязала Россия против Украины. Все подробности празднования Дня Победы в России - в материале РБК-Украина.

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Елена Шуляк
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