Шуляк: членство України в ЄС та НАТО стане найкращою даниною пам’яті учасникам Революції Гідності

"Події Революції Гідності були героїчними та трагічними водночас. Вони напряму пов’язані зі злочинною політикою тогочасного режиму, керованого кремлем. Подальшою відповіддю країни-агресора на прагнення українців до свободи, демократії та незалежності стала широкомасштабна збройна агресія рф проти України, окупація Криму та частин Донбасу, а також геноцид українського народу", - зазначила Шуляк.

Вона наголосила на визначальній ролі Героїв Небесної Сотні та захисників і захисниць України, які віддали свої життя за ідеали демократії та свободи.

"Україна продовжує платити велику ціну за своє право визначати своє майбутнє та бути повноправною частиною Європи. Членство України в Європейському Союзі та НАТО стане найкращою даниною пам’яті учасникам Революції Гідності та воїнам, які загинули в боротьбі за свободу та демократію", - наголосила Шуляк.

Нардеп також додала, що у постанові Верховна рада закликає міжнародну спільноту до посилення військової, економічної, фінансової, гуманітарної допомоги Україні з метою щонайшвидшого відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ з її території та відновлення миру на європейському континенті.

"Євромайдан та подій Революції Гідності відіграли важливу роль у становленні України як демократичної держави. Наше прагнення до набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО, здійснення подальших кроків щодо реалізації європейських демократичних цінностей є незмінними", - резюмувала Олена Шуляк.