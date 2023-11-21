UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шуляк: членство України в ЄС та НАТО стане найкращою даниною пам’яті учасникам Революції Гідності

Фото: членство України в ЄС та НАТО стане найкращою даниною пам’яті учасникам Революції Гідності (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Верховна рада ухвалила постанову до 10-річчя Євромайдану та Революції Гідності, в якій наголошується на незворотності трансформації України та виконання всіх вимог для набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування Олену Шуляк.

"Події Революції Гідності були героїчними та трагічними водночас. Вони напряму пов’язані зі злочинною політикою тогочасного режиму, керованого кремлем. Подальшою відповіддю країни-агресора на прагнення українців до свободи, демократії та незалежності стала широкомасштабна збройна агресія рф проти України, окупація Криму та частин Донбасу, а також геноцид українського народу", - зазначила Шуляк.

Вона наголосила на визначальній ролі Героїв Небесної Сотні та захисників і захисниць України, які віддали свої життя за ідеали демократії та свободи.

"Україна продовжує платити велику ціну за своє право визначати своє майбутнє та бути повноправною частиною Європи. Членство України в Європейському Союзі та НАТО стане найкращою даниною пам’яті учасникам Революції Гідності та воїнам, які загинули в боротьбі за свободу та демократію", - наголосила Шуляк.

Нардеп також додала, що у постанові Верховна рада закликає міжнародну спільноту до посилення військової, економічної, фінансової, гуманітарної допомоги Україні з метою щонайшвидшого відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ з її території та відновлення миру на європейському континенті.

"Євромайдан та подій Революції Гідності відіграли важливу роль у становленні України як демократичної держави. Наше прагнення до набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО, здійснення подальших кроків щодо реалізації європейських демократичних цінностей є незмінними", - резюмувала Олена Шуляк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТООлена ШулякЕвросоюз