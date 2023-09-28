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Штурмовики вдарили по БМП росіян на повному ходу: один окупант загинув, двоє поранені

Фото: штурмовики вдарили по БМП росіян на повному ходу (24tv)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці 128 ОГШБр влучили у ворожу БМП-3, знищивши одного окупанта та поранивши ще двох. Техніка неслася польовою дорогою на повному ходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 128 ОГШБр.

"Бійці 128 ОГШБр влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3, яка на повному ходу рухалася польовою дорогою", - йдеться в повідомленні.

Військовим вдалося зафільмувати момент і результат ураження ворожої БМП, які видно з двох ракурсів - дрона-камікадзе, який наздоганяє БМП і влучає в корму, і дрона-розвідника, який спостерігає за бойовою операцією.

"У результаті влучення один із членів екіпажу загинув, ще двоє поранені", - додали в бригаді.

Втрати РФ в Україні

За даними на ранок, 28 вересня, ЗСУ за добу ліквідували ще 330 загарбників, а також знищили 12 ББМ, 4 танки та 38 артсистем ворога. Зокрема, на Таврійському напрямку російські окупанти минулої доби втратили три склади боєприпасів, 44 одиниці техніки та майже 200 військових.

Крім того, з лютого 2022 року Повітряно-космічні сили Росії (ВКС РФ) втратили в боях близько 90 літаків.

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