Штурмовики вдарили по БМП росіян на повному ходу: один окупант загинув, двоє поранені

"Бійці 128 ОГШБр влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3, яка на повному ходу рухалася польовою дорогою", - йдеться в повідомленні.

Військовим вдалося зафільмувати момент і результат ураження ворожої БМП, які видно з двох ракурсів - дрона-камікадзе, який наздоганяє БМП і влучає в корму, і дрона-розвідника, який спостерігає за бойовою операцією.

"У результаті влучення один із членів екіпажу загинув, ще двоє поранені", - додали в бригаді.

Втрати РФ в Україні

За даними на ранок, 28 вересня, ЗСУ за добу ліквідували ще 330 загарбників, а також знищили 12 ББМ, 4 танки та 38 артсистем ворога. Зокрема, на Таврійському напрямку російські окупанти минулої доби втратили три склади боєприпасів, 44 одиниці техніки та майже 200 військових.

Крім того, з лютого 2022 року Повітряно-космічні сили Росії (ВКС РФ) втратили в боях близько 90 літаків.