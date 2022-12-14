Штурм парламенту Німеччини та вбивство Шольца: в ЗМІ розповіли про плани екстремістів

Під час підготовки до державного перевороту у Німеччині, заколотники планували штурм парламенту й арешт депутатів. Також їх план передбачав й вбивство канцлера країни Олафа Шольца.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як пише видання, німецький принц, якого звинувачують в організації змови, щонайменше один раз зустрічався з російськими дипломатами в консульстві в Німеччини. Наразі слідчі визначають, чи планував він залучити Москву в змову.

В ході рейдів проти екстремістів, правоохоронці конфіскували близько 40 одиниць вогнепальної зброї та виявили ще тисячі набоїв до іншої, яку їм ще належить знайти.

За словами людей, які знайомі з розслідування, під час обшуків були виявлені більше 100 угод про нерозголошення, в яких підписанти присягалися зберігати в таємниці плани екстремістів. Плани включали в себе штурм парламенту, арешт його членів, а також вбивство канцлера.

Наразі правоохоронці вже заарештували 23 підозрюваних й ведуть розслідування проти ще 31 людини.

Зазначається, що угода передбачала смертну кару за порушення мовчання.

"Найбільший скандал для нашої країни буде, якщо це правда - що цілий ряд людей підписали їх, в тому числі деякі люди в урядових кабінетах. І що, очевидно, ніхто, або, принаймні, дуже мало хто з них, не повідомив про це або не критикував це", - сказав Маттіас Квент, професор соціології Магдебурзького університету прикладних наук.

Принц Генріх XIII Рейсський, якого наразі вважають лідером тіньового уряду, двічі відвідував російське консульство, де зустрічався з російськими дипломатами. Один з його візитів припав на день Росії в червні.

Російське консульство в Лейпцигу поки що не відповіло на запит про коментар, водночас російські офіційні особи заперечують причетність до змовників.