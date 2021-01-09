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Штурм Капитолия: ФБР проверяет версию о планах убийства конгрессменов

Вашингтон, Суббота 09 января 2021 11:22
Штурм Капитолия: ФБР проверяет версию о планах убийства конгрессменов
Фото: штурм Капитолия (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Федеральное бюро расследований (ФБР) в рамках расследования дела о штурме Капитолия изучает версию о подготовке убийства конгрессменов. Следствие не исключает, что протестующие также планировали брать их в заложники.

Об этом пишет The Washington Post.

Издание со ссылкой на лица, знакомые с процессом расследования, пишет, что следствие работает над определением мотивов и "более значимых целей, если таковые были". Не исключено, что некоторые протестующие были вооружены с целью причинить физический вред конгрессменам.

Также сообщается, что у задержанных изъяли пластиковые стяжки, которые можно использовать как наручники.

"Мы не рассматриваем это как преступный сговор, но нам интересно понять, как люди применили бы такие предметы как пластиковые стяжки", - отметил сотрудник органов правопорядка.

Напомним, ранее The Washington Post писало, что один из задержанных за штурм Капитолия может быть россиянином, но посольство России опровергло эту информацию.

Также стало известно, что ФБР ищет участников беспорядков в США, а за информацию о причастных к бомбам, которые были найдены в Капитолии, обещают 50 000 долларов.

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Новости Украины Происшествия Соединенные Штаты АмерикиФБРкапитолий

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