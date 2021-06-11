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Штрафы за оскорбление правоохранителей: Раде рекомендуют включить законы в повестку дня

Автор: Юлия Струк

В Украине могут ужесточить административную ответственность за оскорбление правоохранителей при исполнении ими служебных обязанностей, а также за мелкое хулиганство. Правоохранительный комитет рекомендует Верховной раде включить в повестку дня соответствующие законопроекты №№5050-5050-1.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Законопроект №5050-1

Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего, работника Государственной пограничной службы предлагают наказывать:

  • штрафом в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривен)
  • или общественными работами на срок от 40 до 60 часов
  • или исправительными работами от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка
  • или админарестом от 5 до 10 суток.

За публичное оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военного в связи с их участием в охране общественного порядка может грозить штраф от 20 до 40 НМДГ (340-680 гривен) или общественные работы от 20 до 30 часов.

Кроме того, предлагают увеличить штраф за мелкое хулиганство. Наказывать хотят админвзысканием от 170 грн до 510 грн.

К слову, на сегодняшний день за совершение мелкого хулиганства предусмотрен админштраф в размере от 51 грн до 119 грн, в последний раз эта норма пересматривалась в 1997 году.

Законопроект №5050

Этот проект оставляет штрафы на нынешнем уровне.

Он также предусматривает несколько видов наказания за злостное неповиновение законному распоряжению, требованию работника Национальной полиции при исполнении им служебных обязанностей, а также умышленные, публичные действия, оскорбляющие честь и достоинство работника НПУ при исполнении им служебных обязанностей, выраженные в неприличной форме, осквернение полицейского одностроя.

Эти действия предлагают наказывать штрафом от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (это 136-255 гривен) или общественными работами на срок от сорока до шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или админарестом на срок до 15 суток.

За совершение таких же действий в отношении члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военного в связи с их участием в охране общественного порядка предусмотрено аналогичное наказание.

Напомним, ВР рекомендуют внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно административного ареста. Предлагается определить, к кому его не будут применять.

Как писало РБК-Украина, в государстве могут появиться правила отбывания административного ареста. Раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект №3047а.

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