Штрафы за оскорбление правоохранителей: Раде рекомендуют включить законы в повестку дня

В Украине могут ужесточить административную ответственность за оскорбление правоохранителей при исполнении ими служебных обязанностей, а также за мелкое хулиганство. Правоохранительный комитет рекомендует Верховной раде включить в повестку дня соответствующие законопроекты №№5050-5050-1.
Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего, работника Государственной пограничной службы предлагают наказывать:
За публичное оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военного в связи с их участием в охране общественного порядка может грозить штраф от 20 до 40 НМДГ (340-680 гривен) или общественные работы от 20 до 30 часов.
Кроме того, предлагают увеличить штраф за мелкое хулиганство. Наказывать хотят админвзысканием от 170 грн до 510 грн.
К слову, на сегодняшний день за совершение мелкого хулиганства предусмотрен админштраф в размере от 51 грн до 119 грн, в последний раз эта норма пересматривалась в 1997 году.
Этот проект оставляет штрафы на нынешнем уровне.
Он также предусматривает несколько видов наказания за злостное неповиновение законному распоряжению, требованию работника Национальной полиции при исполнении им служебных обязанностей, а также умышленные, публичные действия, оскорбляющие честь и достоинство работника НПУ при исполнении им служебных обязанностей, выраженные в неприличной форме, осквернение полицейского одностроя.
Эти действия предлагают наказывать штрафом от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (это 136-255 гривен) или общественными работами на срок от сорока до шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или админарестом на срок до 15 суток.
За совершение таких же действий в отношении члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военного в связи с их участием в охране общественного порядка предусмотрено аналогичное наказание.
Напомним, ВР рекомендуют внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно административного ареста. Предлагается определить, к кому его не будут применять.
Как писало РБК-Украина, в государстве могут появиться правила отбывания административного ареста. Раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект №3047а.