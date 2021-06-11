Штрафы за оскорбление правоохранителей: Раде рекомендуют включить законы в повестку дня

Законопроект №5050-1

Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего, работника Государственной пограничной службы предлагают наказывать:

штрафом в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривен)

или общественными работами на срок от 40 до 60 часов

или исправительными работами от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка

или админарестом от 5 до 10 суток.

За публичное оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военного в связи с их участием в охране общественного порядка может грозить штраф от 20 до 40 НМДГ (340-680 гривен) или общественные работы от 20 до 30 часов.

Кроме того, предлагают увеличить штраф за мелкое хулиганство. Наказывать хотят админвзысканием от 170 грн до 510 грн.

К слову, на сегодняшний день за совершение мелкого хулиганства предусмотрен админштраф в размере от 51 грн до 119 грн, в последний раз эта норма пересматривалась в 1997 году.

Законопроект №5050

Этот проект оставляет штрафы на нынешнем уровне.

Он также предусматривает несколько видов наказания за злостное неповиновение законному распоряжению, требованию работника Национальной полиции при исполнении им служебных обязанностей, а также умышленные, публичные действия, оскорбляющие честь и достоинство работника НПУ при исполнении им служебных обязанностей, выраженные в неприличной форме, осквернение полицейского одностроя.

Эти действия предлагают наказывать штрафом от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (это 136-255 гривен) или общественными работами на срок от сорока до шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или админарестом на срок до 15 суток.

За совершение таких же действий в отношении члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военного в связи с их участием в охране общественного порядка предусмотрено аналогичное наказание.