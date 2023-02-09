Штрафи від НКРЕКП у воєнний час не сприяють покращенню роботи обленерго, - "Хмельницькобленерго"

"Штрафи глобально нічого корисного ні для кого не несуть. В умовах воєнного часу зменшення наших фінансових можливостей явно не надає нічого позитивного для покращення нашої роботи", - вказав Козачук.

За його словами, питання справедливості розподілу лімітів має врегулюватись Інструкцією по розрахунку цих лімітів, яка ще не затверджена.

"Основна проблема - не в операторах систем розподілу, не в генерації. А в ракетних ударах Росії. І це потрібно розуміти, і до перевірок, і під час перевірок, і після перевірок. І нормативна база тільки підтягується до сучасних умов", - наголосив Козачук.

Як вказав очільник "Хмельницькобленерго", нормативна база ще не врегульована належним чином. За його словами, перевірки ідуть по інструкції 2015-го року, із змінами в подальших роках, в якій прописано зовсім інший механізм.

Також, Козачук вказує, що важливим питанням залишається фінансовий стан компаній та врегулювання заборгованості на ринку електроенергії.

Оператори систем розподілу по всій Україні зіштовхуються і з фейковими "колективними" скаргами.

"Ми зіштовхувались із "колективними" зверненнями, написаними по одному шаблону, де вставляється тільки прізвище, ім’я, по-батькові. Це є частиною роботи нашого ворога - російське ІПСО, і на це теж потрібно звертати увагу", - повідомив керівник "Хмельницькобленерго".

Для вирішення проблем із відключення споживачів, за словами Козачука, необхідно ввести в дію Інструкцію по розрахунку, доведенню і збалансуванню тих лімітів, що доводяться до регіонів, з урахуванням пропозицій і зауважень від учасників ринку та врегулювати проблеми із заборгованістю в секторі.