Штрафи, конфіскація і навіть кримінал: що заборонено ввозити до Польщі

Що заборонено ввозити категорично

У Польщу заборонено ввозити:

зброю;

наркотичні та токсичні речовини;

порнографічну продукцію;

антикваріат і археологічні знахідки без підтвердження походження;

м’ясо, молочні вироби, консерви, картоплю;

диких тварин, вироби зі шкір хижаків (вовків, ведмедів, диких котів), ікру рідкісних риб, опудала хижих птахів, речі зі шкіри змій, крокодилів та варанів - без спеціальних документів;

рецептурні препарати з кодеїном або ефедрином (зокрема "Нурофен Плюс", "Кетанов", "Бронхолітин").

Нерецептурні ліки дозволено провозити лише до 5 упаковок одного найменування і виключно для особистого використання. Якщо ви проходите лікування забороненими до перевезення препаратами, необхідно мати при собі:

рецепт лікаря;

копію медичної карти;

чек з аптеки;

довідку з діагнозом і назвою ліків (у кількості до 500 мл).

Що дозволено, але з обмеженням

Для особистого користування дозволено ввозити:

тютюнові вироби та алкоголь: 2 пачки сигарет або електронних, 10 сигар, 50 г тютюну, 1 л алкоголю міцністю понад 22%, 2 л - до 22%, 4 л вина, 16 л пива;

продукти харчування: до 5 кг овочів і фруктів, до 5 кг риби та морепродуктів, до 2 кг яєць і виробів з них, 0,5 кг кави, 100 г чаю, до 2 кг меду, 5 кг дитячого харчування, до 2 кг корму для тварин (за умови, що тварина подорожує з вами);

солодощі - якщо вміст молока і шоколаду не перевищує 20%;

рослини, саджанці, насіння - лише з фітосанітарним сертифікатом країни-експортера;

засоби захисту рослин - мають бути зареєстровані у Польщі;

готівку - до 10 тисяч євро без декларування;

техніку - до однієї одиниці (наприклад, смартфон чи фотоапарат). У разі перевищення - обов’язкове декларування.

Наслідки порушення митних правил

У разі виявлення заборонених продуктів (м’ясо, молочні вироби тощо), їх доведеться викинути - лише після цього можливий подальший проїзд. За деякі порушення передбачена конфіскація і штраф - у середньому 50 євро за одиницю товару (пляшка алкоголю, блок сигарет тощо).

Якщо ж мова йде про кримінально заборонені речі - наприклад, наркотики або зброю - можливе відкриття справи й затримання.

Перед поїздкою до Польщі обов’язково перевірте вміст валіз: ліки, техніку, продукти й документи. Це допоможе уникнути проблем на кордоні.

Митники на кордоні ретельно перевіряють речі подорожуючих (фото: Getty Images)