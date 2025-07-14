Штрафи, конфіскація і навіть кримінал: що заборонено ввозити до Польщі

Під час перетину польського кордону українцям слід уважно ознайомитися з митними правилами. Деякі речі заборонено перевозити взагалі, інші - лише з обмеженнями або спеціальними дозволами. Порушення вимог загрожує покаранням.
РБК-Україна пояснює, що не можна ввозити до Польщі та які наслідки загрожують у разі порушення правил.
У Польщу заборонено ввозити:
Нерецептурні ліки дозволено провозити лише до 5 упаковок одного найменування і виключно для особистого використання. Якщо ви проходите лікування забороненими до перевезення препаратами, необхідно мати при собі:
Для особистого користування дозволено ввозити:
У разі виявлення заборонених продуктів (м’ясо, молочні вироби тощо), їх доведеться викинути - лише після цього можливий подальший проїзд. За деякі порушення передбачена конфіскація і штраф - у середньому 50 євро за одиницю товару (пляшка алкоголю, блок сигарет тощо).
Якщо ж мова йде про кримінально заборонені речі - наприклад, наркотики або зброю - можливе відкриття справи й затримання.
Перед поїздкою до Польщі обов’язково перевірте вміст валіз: ліки, техніку, продукти й документи. Це допоможе уникнути проблем на кордоні.
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Раніше ми писали про те, що Європейський парламент 8 липня остаточно затвердив запровадження нової системи в’їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС. Вона має запрацювати вже восени та охопити всі країни Шенгенської зони протягом 180 днів.
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