Штрафи, конфіскація і навіть кримінал: що заборонено ввозити до Польщі
Під час перетину польського кордону українцям слід уважно ознайомитися з митними правилами. Деякі речі заборонено перевозити взагалі, інші - лише з обмеженнями або спеціальними дозволами. Порушення вимог загрожує покаранням.
РБК-Україна пояснює, що не можна ввозити до Польщі та які наслідки загрожують у разі порушення правил.
Що заборонено ввозити категорично
У Польщу заборонено ввозити:
- зброю;
- наркотичні та токсичні речовини;
- порнографічну продукцію;
- антикваріат і археологічні знахідки без підтвердження походження;
- м’ясо, молочні вироби, консерви, картоплю;
- диких тварин, вироби зі шкір хижаків (вовків, ведмедів, диких котів), ікру рідкісних риб, опудала хижих птахів, речі зі шкіри змій, крокодилів та варанів - без спеціальних документів;
- рецептурні препарати з кодеїном або ефедрином (зокрема "Нурофен Плюс", "Кетанов", "Бронхолітин").
Нерецептурні ліки дозволено провозити лише до 5 упаковок одного найменування і виключно для особистого використання. Якщо ви проходите лікування забороненими до перевезення препаратами, необхідно мати при собі:
- рецепт лікаря;
- копію медичної карти;
- чек з аптеки;
- довідку з діагнозом і назвою ліків (у кількості до 500 мл).
Що дозволено, але з обмеженням
Для особистого користування дозволено ввозити:
- тютюнові вироби та алкоголь: 2 пачки сигарет або електронних, 10 сигар, 50 г тютюну, 1 л алкоголю міцністю понад 22%, 2 л - до 22%, 4 л вина, 16 л пива;
- продукти харчування: до 5 кг овочів і фруктів, до 5 кг риби та морепродуктів, до 2 кг яєць і виробів з них, 0,5 кг кави, 100 г чаю, до 2 кг меду, 5 кг дитячого харчування, до 2 кг корму для тварин (за умови, що тварина подорожує з вами);
- солодощі - якщо вміст молока і шоколаду не перевищує 20%;
- рослини, саджанці, насіння - лише з фітосанітарним сертифікатом країни-експортера;
- засоби захисту рослин - мають бути зареєстровані у Польщі;
- готівку - до 10 тисяч євро без декларування;
- техніку - до однієї одиниці (наприклад, смартфон чи фотоапарат). У разі перевищення - обов’язкове декларування.
Наслідки порушення митних правил
У разі виявлення заборонених продуктів (м’ясо, молочні вироби тощо), їх доведеться викинути - лише після цього можливий подальший проїзд. За деякі порушення передбачена конфіскація і штраф - у середньому 50 євро за одиницю товару (пляшка алкоголю, блок сигарет тощо).
Якщо ж мова йде про кримінально заборонені речі - наприклад, наркотики або зброю - можливе відкриття справи й затримання.
Перед поїздкою до Польщі обов’язково перевірте вміст валіз: ліки, техніку, продукти й документи. Це допоможе уникнути проблем на кордоні.
Митники на кордоні ретельно перевіряють речі подорожуючих (фото: Getty Images)
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