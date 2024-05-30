Штрафи за інтимні листування? Яке покарання можна отримати за сексуальні домагання за новим законом

Що таке Стамбульська конвенція та навіщо вона в Україні

Це міжнародна угода Ради Європи, яка повинна запобігати насильству проти жінок і дівчат, захищати постраждалих і карати кривдників. У Стамбульській конвенції йдеться про:

домашнє насильство включно з психологічним та економічним

сексуальне насильство: зґвалтування, зокрема й шлюбні, та сексуальні домагання

калічення жіночих геніталій, примусові стерилізації, аборти та шлюби

переслідування (сталкінг) та інше насильство, асоційоване зі статтю

Першою країною, яка ратифікувала Конвенцію, стала Туреччина. У квітні 2022 року кількість країн-підписантів досягнула позначки 45.

В Україні проблема домашнього насилля є актуальною. За даними "Опендатабот", у січні 2024 року правоохоронці зафіксували 435 справ про домашнє насильство. Це на 55% більше, ніж було в січні 2023. Тоді зареєстрували 280 таких справ.

Кількість зареєстрованих справ щодо домашнього насильства протягом 2019-2023 років (фото: opendatabot.ua)

Що передбачає новий законопроєкт

Зазначимо, що Стамбульська конвенція зобов'язує на законодавчому рівні передбачити за вчинення сексуальних домагань юридичну відповідальність.

"Тому законопроєктом пропонується передбачити адміністративну відповідальність за сексуальні домагання, які не спричинили тілесних ушкоджень і не пов'язані з проникненням в тіло іншої особи", - йдеться у пояснювальній записці.

Новий закон зобов'язує суди під час розгляду справ, пов'язаних із домашнім насильством, насильством за ознакою статті, направляти звинувачених осіб на проходження програми для кривдників. Раніше цією нормою часто нехтували.

Крім того, законопроєкт запроваджує адмінвідповідальність для посадових осіб, якщо ті не повідомляють про вчинення домашнього насильства стосовно дитини та відповідальність за сексуальне домагання.

Людині, яка принижує чи домагається іншої людини в інтимному сенсі, будуть видавати припис про те, щоб кривдник негайно залишив місце їхнього спільного проживання. За цим повинні будуть стежити поліцейські.

Відтепер також збільшується термін затримання людини, яка вчинила насильство над іншою, до 24 годин.

За що можна отримати та штраф та яка сума

"Сексуальним домаганням вважатиметься вчинення проти бажання особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально. Заборона на вчинення таких дій діє як в реальному житті, так і через електронні комунікації - соціальні мережі, інтернет і месенджери", - пояснює юристка.

У змінах до КУ про адмінправопорушення з'явилися такі види покарань:

вчинення домашнього насильства, тобто умисне вчинення будь-яких діянь фізичного, психологічного чи економічного характеру, внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого - штраф від 170 до 340 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або виправні роботи на строк до місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 10 діб

або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або виправні роботи на строк до місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 10 діб невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений - штраф від 170 до 340 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або виправні роботи на строк до місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 10 діб

або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або виправні роботи на строк до місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 10 діб неповідомлення особою про місце свого тимчасового перебування після того, як вона залишила місце спільного проживання з постраждалою особою - штраф від 170 до 255 гривень

неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини посадовою особою, яка займається заходами запобігання та протидії домашньому насильству, тягне накладення штрафу від 340 до 510 гривень , або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку

, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку вчинення насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь фізичного, психологічного або економічного характеру, спрямованих проти осіб через їх належність до певної статі карається штрафом від 340 до 680 гривень , або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 10 діб

, або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 10 діб сексуальне домагання, тобто вчинення без згоди особи вербальних, невербальних або фізичних дій сексуального характеру, які не спричинили тілесних ушкоджень, метою або наслідком яких є приниження гідності особи, зокрема шляхом створення залякуваного, ворожого, принизливого або образливого середовища, та не пов’язані із проникненням в тіло іншої особи тягнуть за собою накладення штрафу від 340 до 850 гривень , або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин

, або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин якщо постраждала особа перебуває зі своїм кривдником у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування, покарання для нього буде у вигляді штрафу від 850 до 1 190 гривень, або громадських робіт на строк від 30 до 40 годин

Важчим вважатиметься вчинення таких дій повторно протягом року чи у випадку, якщо потерпілим від цих дій є особа, залежна від правопорушника у матеріальному, службовому чи іншому сенсі.

Штрафи за таке порушення складають від 1 360 до 4 760 гривень, також передбачені громадські або виправні роботи або адміністративний арешт.

Чи можуть правоохоронці перевіряти листування

Якщо існує заборона на вчинення сексуальних домагань онлайн, то особисте листування може бути "місцем вчинення" такого правопорушення. Проте це не означає, що правоохоронні органи отримуватимуть доступ до прочитання автоматично, наголошує експертка.

"Особа, яка вважає що її сексуально домагаються, зокрема, в особистому листуванні, надає заяву до Національної поліції України разом з описом обставин і може надати доступ до листування як її учасник для захисту своїх прав (надати до огляду повідомлення, скриншоти тощо)", - пояснює Ірина Ан.

Крім того, особа має право повідомити про правопорушення щодо неї через номери екстрених служб: загальний номер екстреної допомоги 112 та поліції 102.