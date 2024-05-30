Штрафи за інтимні листування? Яке покарання можна отримати за сексуальні домагання за новим законом

27 травня Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції. Тепер за сексуальне домагання кривдник може отримати штраф, виправні чи громадські роботи.
РБК-Україна проаналізувало законопроєкт і розповідає, що нового він передбачає.
Це міжнародна угода Ради Європи, яка повинна запобігати насильству проти жінок і дівчат, захищати постраждалих і карати кривдників. У Стамбульській конвенції йдеться про:
Першою країною, яка ратифікувала Конвенцію, стала Туреччина. У квітні 2022 року кількість країн-підписантів досягнула позначки 45.
В Україні проблема домашнього насилля є актуальною. За даними "Опендатабот", у січні 2024 року правоохоронці зафіксували 435 справ про домашнє насильство. Це на 55% більше, ніж було в січні 2023. Тоді зареєстрували 280 таких справ.
Кількість зареєстрованих справ щодо домашнього насильства протягом 2019-2023 років (фото: opendatabot.ua)
Зазначимо, що Стамбульська конвенція зобов'язує на законодавчому рівні передбачити за вчинення сексуальних домагань юридичну відповідальність.
"Тому законопроєктом пропонується передбачити адміністративну відповідальність за сексуальні домагання, які не спричинили тілесних ушкоджень і не пов'язані з проникненням в тіло іншої особи", - йдеться у пояснювальній записці.
Новий закон зобов'язує суди під час розгляду справ, пов'язаних із домашнім насильством, насильством за ознакою статті, направляти звинувачених осіб на проходження програми для кривдників. Раніше цією нормою часто нехтували.
Крім того, законопроєкт запроваджує адмінвідповідальність для посадових осіб, якщо ті не повідомляють про вчинення домашнього насильства стосовно дитини та відповідальність за сексуальне домагання.
Людині, яка принижує чи домагається іншої людини в інтимному сенсі, будуть видавати припис про те, щоб кривдник негайно залишив місце їхнього спільного проживання. За цим повинні будуть стежити поліцейські.
Відтепер також збільшується термін затримання людини, яка вчинила насильство над іншою, до 24 годин.
"Сексуальним домаганням вважатиметься вчинення проти бажання особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально. Заборона на вчинення таких дій діє як в реальному житті, так і через електронні комунікації - соціальні мережі, інтернет і месенджери", - пояснює юристка.
У змінах до КУ про адмінправопорушення з'явилися такі види покарань:
Важчим вважатиметься вчинення таких дій повторно протягом року чи у випадку, якщо потерпілим від цих дій є особа, залежна від правопорушника у матеріальному, службовому чи іншому сенсі.
Штрафи за таке порушення складають від 1 360 до 4 760 гривень, також передбачені громадські або виправні роботи або адміністративний арешт.
Якщо існує заборона на вчинення сексуальних домагань онлайн, то особисте листування може бути "місцем вчинення" такого правопорушення. Проте це не означає, що правоохоронні органи отримуватимуть доступ до прочитання автоматично, наголошує експертка.
"Особа, яка вважає що її сексуально домагаються, зокрема, в особистому листуванні, надає заяву до Національної поліції України разом з описом обставин і може надати доступ до листування як її учасник для захисту своїх прав (надати до огляду повідомлення, скриншоти тощо)", - пояснює Ірина Ан.
Крім того, особа має право повідомити про правопорушення щодо неї через номери екстрених служб: загальний номер екстреної допомоги 112 та поліції 102.
Раніше ми повідомляли, що в Україні схвалили закон про права домашніх працівників.
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: проєкт закону №8329, пояснювальна записка до законопроєкту та коментарі керівниці практики цивільного та господарського права Юридичної компанії "Приходько та партнери" Ірини Ан.