Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових

Метою законопроєкту є посилення правового захисту військових.

Таким чином, в Україні хочуть ввести покарання за неповагу до військових ЗСУ та інших військових формувань, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, СБУ, УДО, Державної спеціальної служби транспорту, Держспецзв'язку, Нацгвардії, ДПСУ.

Карати пропонують за неповагу, яка проявилася в публічно виявленій образі, в образливому чіплянні до військових чи у перешкоджанні реалізації ними своїх прав і свобод.

За неповагу до військових пропонується накладати на людину штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів (3400-5100 гривень), адміністративний арешт на строк до 15 діб, притягувати до громадських робіт на строк від 50 до 60 годин, виправних робіт на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або суспільно-корисних робіт на строк від 240 до 360 днів.

Що цьому передувало

На жаль, не усі люди в Україні проявляють повагу до військових, які захищають нашу державу від російської агресії.

Так, нещодавно у Тернопільській області чоловік побив та пограбував військового.

А наприкінці червня у Київській області група молодиків побила військового.

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