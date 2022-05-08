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Штайнмайер о войне в Украине: На место мечты о едином европейском доме пришел кошмар

Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в этом году День победы означает, что на место мечты о едином европейском доме пришел кошмар. В частности, из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Он заявил о "переломе эпохи" в отношении российской агрессивной войны в Украине.

"День 8 мая был не только днем памяти и назидания, но и долгое время днем надежды. Но сегодня, 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах; на ее место пришел кошмар. Это 8 мая - день войны. Жестокая агрессивная война, противоречащая международному праву, которую ядерная сверхдержава уже более двух месяцев ведет против суверенной, демократической страны Европы", - заявил немецкий президент.

Он подчеркнул, что война угрожает самому существованию Украины, а президент России Владимир Путин "тем самым окончательно разрушает основу европейского миропорядка в том виде, в котором мы его построили после Второй мировой и холодной войн".

Напомним, президент Владимир Зеленский в День памяти и примирения обратился к украинцам, записав видеообращение в Бородянке.

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ГерманияШтайнмайерВойна России против Украины