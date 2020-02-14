Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия и Китай выборочно нарушают международное право. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, Штайнмайер обвинил Россию в аннексии Крыма "без оглядки на международное право".

"Она (РФ, - ред.) снова сделала военную силу и насильственное перемещение границ инструментом политики", - подчеркнул Штайнмайер.

Одновременно с тем президент ФРГ также упрекнул Китай, который, по словам Штайнмайера, "признает международное право только там, где это не противоречит его собственным интересам", что выражается в его действиях "против меньшинств" и угрожающей соседям политике в Южно-Китайском море.

"Эти действия вредят нам всем, ведь обеспечение собственной безопасности за счет других приводит к росту недоверия, росту вооружений и недостатку безопасности", - заявил глава ФРГ.

Напомним, сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности предложили 12 шагов для достижения мира в Украине.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил подготовку следующего нормандского саммита.