В штате Нью-Йорк продолжает уменьшаться количество смертей от COVID-19

Количество смертей от коронавируса COVID-19 в штате Нью-Йорк продолжает снижаться. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Эндрю Куомо, передает Associated Press.

По его словам, 18 апреля от коронавируса умерли 507 человек, что на 43 меньше, чем днем ранее, и на 271 меньше, чем в понедельник, 13 апреля.

Куомо также отметил, что количество госпитализацийг сократилось более чем на 750 человек, до 16 213 человек.

Соединенных Штатах от коронавируса COVID-19 скончались 40 449 человек. Почти половина умерших от COVID-19 - 18 298 человек - приходится на штат Нью-Йорк.

Также РБК-Украина писало, что Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США предположительно заберет 60-65 тысяч жизней. Трамп также представил программу помощи фермерам, пострадавшим от пандемии. На эти цели выделено 19 млрд долларов.