В штате Нью-Йорк COVID-19 обнаружили у домашних котов

В штате Нью-Йорк в Соединенных Штатах Америки медики обнаружили коронавирус COVID-19 у двух домашних котов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как считают в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США и в министерстве сельского хозяйства США, коты могли заразиться от своих хозяев или соседей.

У первого кота признаки болезни проявились примерно через неделю после того, как его хозяин непродолжительное время болел респираторное заболевание. В то же время диагноз COVID-19 у хозяина этого кота не был установлен. Хозяева сообщают, что животное иногда выходит на улицу и может вступить в контакт с инфицированным человеком в своем районе.

В то же время, хозяин второго кота был болен коронавирусом.

Сейчас, у кошек проявляются симптомы респираторного заболевания, ветеринары рассчитывают, что они пойдут на поправку.

Напомним, в зоопарке Нью-Йорка впервые подтвердили коронавирус у животного. COVID-19 диагностировали у малайской тигрицы на ім'я Надя, которая находится в зоопарке Бронкса (возраст тигрицы составляет четыре года).

Ранее сообщалось, что китайские ученые из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом. Ученые утверждают, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем, но не сообщается, кошки могут заразить людей.