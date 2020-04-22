В Штатах за сутки умерло рекордное число пациентов вследствие коронавируса

В Соединенных Штатах в течение последних суток, 21 апреля, зафиксировали более 2,8 тысяч смертей среди пациентов с диагнозом "коронавирус". Об этом говорится на сайте Worldometers, который ведет влює статистику по COVID-19.

Умерли за сутки 2804 человека. Это наибольшее количество летальных случаев за сутки.

Также по 21 апреля зарегистрировано почти 25 тысяч новых случаев инфицирования. Вылечиться от начала эпидемии удалось почти 83-м тысячам человек.

От начала пандемии в Штатах зарегистрировали почти 819 тыс. заражений, скончались 45 тыс. 318 человек.

По темпам распространения болезни США остаются лидером в мире.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире по состоянию на 21 апреля превысило 2,5 миллиона человек. Из них 171 850 случаев стали летальными, 659 615 пациентов выздоровели.