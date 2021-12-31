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Штат Делавэр вводит ЧС из-за коронавируса. Там отдыхает семья Байденов

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Пятница 31 декабря 2021 19:13
Штат Делавэр вводит ЧС из-за коронавируса. Там отдыхает семья Байденов Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Штат Делавэр вводит чрезвычайную ситуацию из-за ситуации с коронавирусом. Сегодня там отдыхает президент США Джо Байден и его жена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Губернатор штата Делавэр Джон Карни заявил о введении ЧС и задействовании ресурсов Национальной гвардии для покрытия нехватки кадров в медцентрах.

"На уровне штата мы сосредоточены на снижении нагрузки на наши больницы этой зимой и на вакцинации еще большего числа жителей штата Делавэр", - заявил губернатор.

Тем временем Байден и его жена отдыхают дома в Вилмингтоне.

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