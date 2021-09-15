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Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 180 странах, - ВОЗ

Автор: Тиберий Юрик

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали по меньшей мере в 180 странах мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ВОЗ.

По данным организации, штамм коронавируса "Альфа" (известный как "британский") зафиксировали в 193 странах и территориях, "Бета" (из Южной Африки) - в 142, вариант "Гамма" (из Бразилии) - в 96.

За последнюю неделю (6-12 сентября) в мире зарегистрирован 3 931 221 случай заболевания COVID-19.

и составило 62 546", - сообщили в ВОЗ

Напомним, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация пока не поддерживает использования паспортов о вакцинации в качестве условий для путешествий.

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