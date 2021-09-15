Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 180 странах, - ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали по меньшей мере в 180 странах мира.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ВОЗ.
По данным организации, штамм коронавируса "Альфа" (известный как "британский") зафиксировали в 193 странах и территориях, "Бета" (из Южной Африки) - в 142, вариант "Гамма" (из Бразилии) - в 96.
За последнюю неделю (6-12 сентября) в мире зарегистрирован 3 931 221 случай заболевания COVID-19.
"Во всех регионах зарегистрировано снижение числа новых случаев заболевания по сравнению с предыдущей неделей. Количество смертей, зарегистрированных во всем мире за последнюю неделю, также уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 62 546", - сообщили в ВОЗ.