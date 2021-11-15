Штамм "Дельта" спровоцировал в Китае новую вспышку коронавируса

В частности, в результате вспышки в некоторых городах северо-восточного Китая ограничили выезд людей для сдерживания распространения инфекции.

Указано, что почти за месяц (17 октября по 14 ноября) в Китае было зафиксировано 1308 случаев коронавируса, что превышает количество в 1280 заболеваний вследствие летней вспышки "Дельты".

"Это позволяет утверждать о вспышке штамма в Китае, который зацепил 21 регион страны", - говорится в сообщении.

По информации издания, наибольшая вспышка болезни зафиксирована в городе Дальян на северо-востоке страны.

Кроме того, в нескольких городах вблизи Дальяна, включая города Дандон, Аншан и Шэньян, ввели 14-дневный карантин для всех приезжих из Дальяна.

Вместе с тем, по состоянию на 14 ноября материковый Китай сообщил о 98 315 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 4 636 летальных случаев.