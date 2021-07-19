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Штамм "Дельта" к концу лета вытеснит другие разновидности COVID-19, - Ляшко

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 00:29
Штамм "Дельта" к концу лета вытеснит другие разновидности COVID-19, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Украине присутствует штамм "Дельта". По словам министра здравоохранения Виктор Ляшко, через месяц-два он вытеснит все другие разновидности COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Украина".

Он отметил, что приоритетным остается массовая вакцинация населения.

"Мы сегодня иначе готовим системы кислородного обеспечения. 700 млн гривен были выделены на кислородные концентраторы. И люди, которые прошли активную фазу, смогут быть выписаны и получат концентратор от семейного врача", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине на сегодня официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса.

Ранее в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как Украина готовится к распространению штамма "Дельта".

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