В штабе рассказали об ответе на обстрел возле Песков, убиты трое боевиков

Украинские военные не оставили без ответа обстрел оккупационных войск возле Песков. В результате ответного огня Объединенных сил нескольких боевиков ликвидирован, передает пресс-центр штаба ООС.

В частности, отмечается, что украинские бойцы применили современные оптико-электронные приборы, которые недавно поступили на вооружение.

"Наши защитники заметили отход боевого расчета ПТРК противника из жилого сектора оккупированного населенного пункта. Уход этого расчета российские оккупанты прикрывали огнем со своих позиций... Подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся очередные средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск", - отметили в штабе.

В результате был уничтожен расчет противотанкового утреннего комплекса (ПТРК), который побил автомобиль с украинскими воинами. Также были нанесены удары по позициям противника, с которых велся огонь. В результате боевики прекратили обстрелы.

"Расчет ПТРК, как боевая единица, перестал существовать - один оператор был убит, другой тяжело ранен", - заявили в штабе.

Также добавили, что по завершению боя противник начал вывозить убитых и раненых. Потери боевиков на этом участке составили до трех убитых и пяти раненых разной степени тяжести".

Напомним, 10 марта боевики вели обстрелы по украинскому военную автомобиля, скрывшись за домами гражданского населения Донбасса. Противник попал в автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса.