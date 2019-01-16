В штабе ООС рассказали детали ранения 10 украинских военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Из-за обстрелов боевиков был поврежден грузовой автомобиль

На Донбассе из-за обстрелов боевиков был поврежден грузовой автомобиль, в результате чего получили ранения пять военнослужащих и пять получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что в ходе обстрелов российско-оккупационными войсками позиций 72 ОМБР, расположенных на восточной окраине населенного пункта Троицкое, из противотанкового ракетного комплекса по направлению населенного пункта Калиновое был поврежден грузовой автомобиль, в результате чего получили ранения 5 военнослужащих и 5 получили травмы (баротравма).

В ООС отметили, что всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 16 января 2019 года, ранения и травмы получили 10 украинских военных.

По данным штаба, на Донбассе сегодня было зафиксировано четыре обстрела со стороны пророссийских боевиков. В частности, боевики обстреливали украинских военных из ПТРК в районе поселка Троицкое, из автоматических гранатометов вблизи Пивденного, из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Чермалыка и из запрещенных Минском минометов вблизи Новоселовки Второй.