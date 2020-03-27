В штабе ООС опровергли массовое тестирование военных

В штабе операции Объединенных сил отрицают, что украинских военных на Донбассе будут массово тестировать на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

По словам начальника пресс-центра штаба ООС Павла Ковальчука, проверку на коронавирус будут проходить только те военнослужащие, которые имеют больше всего контактов с другими людьми.

"Тестирование осуществляется у ряда лиц, которые по роду деятельности имеют больше всего контактов с другими людьми, то есть речь идет о представителях гражданско-военного сотрудничества, военной службы правопорядка, военных, несущих службу на блокпостах", - пояснил Ковальчук.

Он добавил, что в четверг, проверку на коронавирус прошли 130 военных. Сейчас тестирование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе началось превентивное массовое тестирование военнослужащих на коронавирус. Изначально планировалось тестировать военных с признаками ОРВИ и тех, кто контактировал с больными. Результаты будет получать непосредственно медицинская служба ООС.

Кроме того, главный государственный санитарный врач Минобороны Сергей Моргун сообщал, что почти 150 военнослужащих находятся на карантине из-за подозрения на заражение коронавирусом.