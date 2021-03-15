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В штабе ООС назвали количество вакцинированных от COVID-19 военных

Автор: Дмитрий Левицкий

В зоне проведения операции Объединенных сил продолжается вакцинация от коронавируса. По состоянию на сегодня, 15 марта, первую дозу вакцины Covishield получили около 6 тысяч военнослужащих из состава ООС.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.

Среди вакцинированных от коронавируса около 1000 медицинских работников. Поствакцинальных осложнений у военнослужащих из состава ООС пока не фиксировали.

Кампанию по вакцинации военных в ООС проводят 10 мобильных бригад, которые состоят из двух врачей и медицинской сестры. Они прошли специальную подготовку и владеют техникой проведения прививок, а также навыками оказания неотложной помощи в случае побочных эффектов.

Напомним, вакцинация военнослужащих на Донбассе началась 25 февраля. Первыми прививку получили личный состав госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты.

Как заявлял главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины, на вакцинацию от коронавируса согласились менее 20% военных из состава ООС. По состоянию на 4 марта были вакцинированы около 800 военных.

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Новости Украины военныевакцинацияООСКоронавирус
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