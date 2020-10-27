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В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке зафиксировали вспышку коронавируса

Автор: Юлия Струк

Работа штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке фактически парализована из-за вспышки коронавируса. Заболевание обнаружили среди сотрудников делегации одной из стран.

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Об этом сообщает DW.

"Заражение обнаружено у не менее 5 сотрудников делегации одной из стран. Во вторник были отменены все совещания, на которых было необходимо личное присутствие", - отмечает издание.

Напомним, в конце сентября Генеральная ассамблея ООН впервые провела собрание онлайн. Допускали только по одному дипломату от 193 стран, а главы государств выступали в онлайн-режиме.

Большинство мероприятий проходили виртуально. От каждой из 193 стран-участниц допустили только по одному представителю каждой страны в зал Генассамблеи. Встреча в зале проходила с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. На неделе Генассамблеи не было рукопожатий и объятий.

Как писало РБК-Украина, ранее в ООН заявляли, что введение временного базового дохода для уязвимых групп населения в 132 развивающихся странах может обуздать всплеск заболеваемости COVID-19.

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