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Штаб Байдена змінює передвиборчу стратегію після замаху на Трампа, - Reuters

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Передвиборний штаб президента США Джо Байдена оперативно змінив стратегію після того, як було скоєно замах на кандидата у президенти Америки Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агенство зазначає, що Байден припинив словесні нападки на Трампа і натомість зосередився на посланні про єдність.

Також протягом кількох годин після суботньої стрілянини штаб Байдена зняв телевізійну рекламу та призупинив інші політичні комунікації. У тому числі ті, які висвітлювали винесений Трампу вирок у травні у справі про виплату грошей порнозірці з метою запобігання сексуальному скандалу перед виборами у США 2016 року.

"Ми маємо об'єднатися як одна нація", - сказав Байден, виступаючи в Білому домі в неділю.

У новому зверненні він засудив політичне насильство, як це зробив у суботу після замаху, а також попросив американців "дозволити ФБР робити свою роботу".

Reuters пише, що тепер Білий дім і кампанія Байдена спиратимуться не на словесні нападки на Трампа найближчими днями, а на історію засудження президентом різного роду політичного насильства, включаючи його різку критику "заворушень", викликаних протестами в університетських містечках щодо конфлікту між Ізраїлем. та Газою. Про це агентству за умов анонімності повідомили представники штабу президента США.

Нагадаємо, що вчора, 13 липня, на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. У нього стріляли, коли той виступав на мітингу в штаті Пенсильванія. В результаті атаки політику прострелили праве вухо.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ФБР підтвердило, що в Трампа стріляв 20-річний Томас Метью Крукс. За інформацією The Washington Post, стрілець, згідно зі списками виборців штату Пенсільванія, є республіканцем.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп