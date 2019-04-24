На Шри-Ланке задержала уже 60 подозреваемых в организации терактов

Более 60 человек были арестованы после серии взрывов на Шри-Ланке в церквях и отелях в воскресенье, в результате которых погибли по меньшей мере 359 человек. Об этом сообщает Reuters.

Лидер парламента страны Лакшман Кириэлл сказал, что более 100 человек, вероятно, будут арестованы, не предоставив дополнительную информацию.

Напомним, число погибших в результате терактов на Шри-Ланке 21 апреля достигло 359 человек.

Накануне боевики "Исламского государства" взяли ответственность за теракты на Шри-Ланке. В то же время, по данным следствия, организаторами были два брата-исламиста.

Ранее сообщалось, что после серии взрывов в Шри-Ланке президент страны Майтрипала Сирисена принял решение уволить глав всех ведомств, которые отвечают за безопасность в стране.

Взрывы на Шри-Ланке прогремели утром 21 апреля. Первый взрыв произошел в церкви святого Антония в Коломбо, второй - в церкви святого Себастьяна в Негомбо, в 30 км севернее Коломбо, третий - в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова. Примерно в это же время взрывы прогремели в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще один взрыв позже произошел в районе столичного зоопарка, восьмой - в столичном районе Дематагода. В это время в церквях проходили пасхальные службы.