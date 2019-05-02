На Шри-Ланке отменили воскресные службы после информации о возможных терактах

Католическая церковь на Шри-Ланке не будет проводить воскресные службы вторую неделю подряд после того, как власти сообщили о новых запланированных атаках боевиков террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает портал DPN.

Сообщается, что воскресные службы Католической церкви отменяются уже во второй раз в столице Шри-Ланки, после того, как правительство предупредило о возможных нападениях со стороны той же группы боевиков, связанной с ИГИЛ, осуществившей теракты на Пасху.

Как отмечается, архиепископ Коломбо кардинал Малколм Ранджит отменил воскресные службы на этой неделе по соображениям безопасности.

Лидеры исламской общины Шри-Ланки призвали мусульман принять участие в пятничной молитве, предварительно попросив власти принять повышенные меры безопасности.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов на территории трех церквей и трех отелей. В результате терактов, по официальной информации, погибли 253 человека. Ответственность за взрывы взяла на себя ИГИЛ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что разведывательные службы Шри-Ланки полагают, что боевики террористической организации "Исламское государство" могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.