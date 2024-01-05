Що сталось

Зрадника цікавили координати артилерійських позицій та напрямки руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки. Усю інформацію він відправляв "зв'язковому" російської спецслужби - бойовику одного з окупаційних угруповань Росії на тимчасово окупованій частині східного регіону України. Після цього дані надходили кадровому співробітнику управління ФСБ у Ростовській області Миколі Блохіну.

"Розвіддані потрібні були загарбникам для планування власних бойових операцій на передовій та здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по підрозділах українських військ", - пише СБУ.

Колаборанта було затримано під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області на початку березня 2022 року.

Фото: Шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. Суд виніс вирок черговому зраднику (t.me/SBUkr)

Ворожим поплічником виявився мешканець Новогродівки Покровського району. На початку повномасштабної війни він публічно підтримав терористів. Про це він писав на власних сторінках у заборонений російських соцмережах.

12 років за ґратами

Відповідно до ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність, зраднику призначили 12 років тюрми.