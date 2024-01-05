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Шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. Суд виніс вирок черговому зраднику

Фото: Шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. Суд виніс вирок черговому зраднику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок зраднику, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. Наступні 12 років він проведе за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Що сталось 

Зрадника цікавили координати артилерійських позицій та напрямки руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки. Усю інформацію він відправляв "зв'язковому" російської спецслужби - бойовику одного з окупаційних угруповань Росії на тимчасово окупованій частині східного регіону України. Після цього дані надходили кадровому співробітнику управління ФСБ у Ростовській області Миколі Блохіну.

"Розвіддані потрібні були загарбникам для планування власних бойових операцій на передовій та здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по підрозділах українських військ", - пише СБУ. 

Колаборанта було затримано під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області на початку березня 2022 року.

Фото: Шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. Суд виніс вирок черговому зраднику (t.me/SBUkr)

Ворожим поплічником виявився мешканець Новогродівки Покровського району. На початку повномасштабної війни він публічно підтримав терористів. Про це він писав на власних сторінках у заборонений російських соцмережах. 

12 років за ґратами 

Відповідно до ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність, зраднику призначили 12 років тюрми. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом затримало "політексперта"-зрадника, який готував для російських видань замовні статті.

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