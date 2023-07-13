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Шойгу звільнив генерала, котрий звинуватив його у "обезголовленні армії"

Фото: російський генерал Іван Попов (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

Російського генерала Івана Попова, командувача силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку, було звільнено з посади після того, як він звинуватив Міноборони РФ у ненаданні йому достатньої підтримки на фронті та у зраді його військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аудіозвернення Попова, опубліковане депутатом Держдуми РФ Андрієм Гурулєвим.

За словами генерала, який за даними СNN, був командувачем 58-ї армії РФ на Запорізькому напрямку, він порушив питання про "відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність постів артилерійської розвідки і масову загибель і поранення" окупантів від артилерії.

"Також я порушив низку інших проблем і про все це висловився на найвищому рівні відверто і гранично жорстко. Я не мав права брехати, тому окреслив усі проблемні питання, які існують сьогодні в армії в частині бойової роботи та забезпечення", - додав він.

За словами Попова, міністр оборони РФ Сергій Шойгу "підписав наказ і позбувся" його, звинувативши в державній зраді.

"Як говорили сьогодні багато командирів дивізіонних полків, військовослужбовці ЗС України не змогли прорвати нашу армію з фронту, але наш старший начальник (швидше за все мається на увазі Шойгу, - ред.) вдарив по нам з тилу, віроломно і підло обезголовивши армію в самий важкий та напружений момент", - сказав Попов.

Що відомо про 58-у армію РФ

Як пише СNN, штаб 58-ї загальновійськової армії знаходиться в окупованому місті Бердянськ Запорізької області з базою в готелі "Дюна", який зазнав ракетного обстрілу вранці у вівторок, 11 липня, внаслідок чого було ліквідовано ще одного російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

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Сергей Шойгу