Шовковский идет на местные выборы в команде УДАР

Фото: Александр Шовковский (dynamo.kiev.ua)

Украинский футболист Александр Шовковский идет на местные выборы. Он идет от партии УДАР.

Об этом объявил Виталий Кличко на сьезде партии УДАР.

Самого Шовковского на съезде нет, он записал специальное видеообращение. В ролике он объяснил, что не может присутствовать лично, так как находится в штабе Национальной сборной, где готовится к матчу в Лиге наций. Он также поблагодарил Виталия Кличко за приглашение присоединиться к его команде.

Съезд партии проходит в Klitschko Expo на НСК "Олимпийском".

Александр Шовковский входит в тройку футболистов, которые провели больше всего матчей за национальную сборную Украины. Один из четырех вратарей за всю историю футбола, которые сыграли 100 и больше матчей в Лиге чемпионов УЕФА. Шовковский считается лучшим вратарем в истории независимой Украины.

Напомним, ранее украинский телеведущий Сергей Притула заявил об участии в выборах мэра Киева.

Отметим, Верховная Рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.