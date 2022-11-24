Приховати втрати? На окупованому Донбасі вилучають документи вбитих "вагнерівців"

Представники окупаційних адміністрацій на Донбасі, вірогідно, намагаються приховати втрати у живій силі внаслідок боїв з українськими військовими. Так, у тимчасово захопленій РФ Горлівці медиків змушують забирати документи ліквідованих найманців із ПВК "Вагнер", та скоріше позбавлятися тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Куди саме відправляють тіла ліквідованих окупантів - нині невідомо.

"Медичному персоналу лікарень тимчасово окупованої Горлівки Донецької області окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії "вагнер", не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування", - йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що за інформацією Генштабу ЗСУ, на території РФ у Білгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств у "ЧВК Вагнера".

Нагадаємо також, за словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ, розкол в армії РФ пов'язаний з відсутністю злагодженості, оскільки ті ж "вагнерівці" та "кадировці" підпорядковуються окремо своїм ватажкам.

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