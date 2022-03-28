Шольц о закупке системы ПРО: "У нас сосед готов использовать насилие ради своих интересов"

Глава немецкого правительства не уточнил, о каком типе системы ПРО может идти речь, и допустил аналог израильского "Железного купола".

"Это, безусловно, один из вопросов, который мы обсуждаем, и на то есть веская причина", - сказал он общественному телеканалу ARD.

Отвечая на вопрос, намеревалась ли Германия закупить систему противоракетной обороны с большей дальностью, чем ее батареи Patriot, Шольц отметил необходимость осознавать, что "у нас есть сосед, который готов использовать насилие для отстаивания своих интересов".

По данным газеты Bild am Sonntag, недавно при встрече канцлера с главой Минобороны Германии Эберхардом Цорном обсуждался противоракетный щит для всей территории страны. Издание утверждает, что речь шла в частности о возможном приобретении израильской системы "Arrow 3". Официального подтверждения такой информации нет.