Шокуюча правда про сухофрукти, яку не знає майже ніхто

Що треба знати всім про сухофрукти?

Насправді сухофрукти - це концентрований продукт із власними ризиками для здоров’я.

Під час сушіння з плодів видаляється до 80–90% вологи, залишаючи лише цукри, клітковину, частину мінералів (калій, залізо) та антиоксидантів. Однак разом із цим вони часто проходять додаткову обробку, туди додають ще більше цукру, сірчистий ангідрид для яскравого кольору чи олію, аби не злипалися.

Жменя сушеного манго - це не просто кілька шматочків, а концентрат одного великого фрукта. Їсти їх легше, швидше й солодше, тож люди часто переїдають непомітно.

У результаті - замість перекусу отримуємо "цукерку" на 300 ккал, що суттєво впливає на рівень цукру в крові та може заважати контролю ваги, зазначає Коляда.

На що варто звернути увагу при вживанні сухофруктів?

Високий глікемічний індекс

Через концентрований вміст цукру сухофрукти швидко підвищують рівень глюкози в крові. Це особливо важливо для людей із діабетом чи метаболічним синдромом.

Високий вміст клітковини

Це добре для травлення, але у великих кількостях може спричинити здуття чи дискомфорт у чутливих людей.

Втрати вітамінів

Під час сушіння руйнуються, зокрема, вітамін С, тож сподіватися на повний набір корисних речовин від сухофруктів не варто.

Правильне зберігання

Щоб уникнути псування чи появи плісняви, зберігайте їх у герметичних ємностях у сухому й прохолодному місці. Перед вживанням промийте.

Кількість продукту

Порція має бути маленькою. Не жменя за раз, а кілька шматочків — як солодкий акцент до основної їжі.

Без добавок

Обирайте ті, що не містять доданого цукру, барвників чи консервантів.