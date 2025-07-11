Шокуюча правда про користь гаджетів, про яку ви навіть не знали

Цифрові технології та гаджети стали невіддільною частиною нашого життя. Вони все більше витісняють традиційні способи комунікації та роботи, а час, який ми проводимо з екранами, невпинно зростає.

Про шокуючі результати впливу на мозок гаджетів, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис професора та дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Цифрова деменція: Секретна загроза для молоді?

Дослідники попереджають: цифрові інструменти - це потужна сила, здатна як зміцнювати, так і руйнувати наше когнітивне здоров'я. Усе залежить від трьох ключових факторів: віку користувача, частоти використання та типу споживаного контенту. Ви здивуєтеся, наскільки по-різному гаджети впливають на молодих і літніх людей!

Нейробіолог Манфред Спітцер запровадив тривожний термін - "цифрова деменція". Він описує стан, коли надмірне використання цифрових технологій призводить до проблем з пам'яттю та негативно впливає на структуру і функції мозку.

Ця проблема є особливо критичною для підлітків і молоді. У цей вік відбуваються інтенсивні процеси нейророзвитку, зокрема у префронтальній корі головного мозку, яка відповідає за складні когнітивні завдання, як-от прийняття рішень, контроль імпульсів та увага.

Ризик СДУГ зростає вдвічі!

Нещодавнє дослідження шокує: у підлітків, які активно користуються цифровими пристроями, симптоми синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) виявляють у двічі частіше, ніж у тих, хто користується ними рідко.

Зниження продуктивності та емоційні гойдалки

Збільшення часу, проведеного з мобільними пристроями, серед дітей дошкільного віку пов'язане зі зниженням продуктивності та підвищеною емоційною реактивністю.

Комплекс проблем

Надмірне використання смартфонів асоціюється з труднощами в когнітивно-емоційній регуляції, імпульсивністю, погіршенням когнітивних функцій, залежністю від соціальних мереж, сором'язливістю та низькою самооцінкою. Крім того, це викликає й серйозніші медичні проблеми: погіршення сну та фізичної форми, нездорові харчові звички, біль і мігрень, а також зміни в об'ємі сірої речовини мозку.

Існує навіть термін "цифрова ангедонія"

Це коли люди, особливо молодь, втрачають здатність знаходити радість у реальному світі після постійного впливу високо стимулюючого цифрового контенту. Це відбувається через притуплення природних схем винагороди, спричинене надмірною "нейроінженерною" стимуляцією. Це особливо небезпечно, адже дитячий мозок ще дозріває, і його нейронні ланцюги, що відповідають за мотивацію та емоційну регуляцію, легко порушити.

Запам'ятайте головний принцип

При правильному рівні та типі стимуляції цифрові інструменти можуть підтримувати та навіть оптимізувати роботу мозкових ланцюгів. Але при надмірному впливі контенту, що зумовлює легке виділення дофаміну, є ризик їх порушити.

Парадоксальний ворог для літніх людей

Іронічно, але для літніх людей ситуація кардинально відрізняється. Багато хто з них стикається з бар'єрами для використання цифрових технологій: обмежений доступ до інтернету, невміння користуватися смартфонами чи комп'ютерами, фінансові обмеження. Така "цифрова ізоляція" може несподівано прискорити зниження когнітивних функцій.

Для цієї вікової групи соціальна роз'єднаність, самотність та відсутність розумової активності мають вкрай негативний вплив. І саме цим факторам цифрові інструменти здатні ефективно протидіяти!

Ризик деменції знижується вдвічі!

Дослідження, що охопило понад 18 000 дорослих у віці 50-65 років (спостереження тривало 17 років), показало: регулярні користувачі інтернету мали приблизно вдвічі менший ризик розвитку деменції, ніж нерегулярні.

Уповільнення когнітивного зниження

Мета-аналіз 57 досліджень (понад 400 000 дорослих, середній вік 69 років) виявив, що використання гаджетів та інтернету пов'язане зі зниженням ризику когнітивних порушень і зменшенням темпів зниження когнітивних функцій з часом.

Індикатор здоров'я мозку

Дослідження 2015-2020 років навіть припускають, що використання цифрових технологій може бути індикатором когнітивних змін. Аналіз даних показав, що припинення використання інтернету, комп'ютерів і планшетів корелює з погіршенням когнітивних функцій у людей похилого віку. Це може свідчити, що активне користування гаджетами є певним маркером здорової активності мозку.

Щоб використання цифрових технологій було максимально корисним для літніх людей, варто зважати на три ключові функції:

Складність

Навчання цифрових технологій стимулює психіку та тримає мозок у тонусі.

Зв'язок

Месенджери та пошта допомагають залишатися на зв'язку з друзями та родиною, борючись із соціальною ізоляцією та самотністю.

Компенсація

Цифрові інструменти можна використовувати собі на користь, наприклад, встановлювати нагадування щодо зустрічей чи прийому ліків.

Для подолання цифрової ізоляції у старших людей рекомендують використовувати зручні пристрої (планшети з великими іконками та спрощеним інтерфейсом) та організовувати навчальні семінари з цифрових технологій.