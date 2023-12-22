На сході та півдні мокрий сніг та дощі, подекуди в країні ожеледиця: погода на завтра

Завтра, 23 грудня, на сході та південному сході країни можливі дощі та мокрий сніг. Подекуди на дорогах країни ожеледиця.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Завтра на сході та південному сході країни дощ та мокрий сніг, на решті території місцями невеликий мокрий сніг, вночі в Карпатах помірний сніг. У наступні дві доби в більшості областей сніг, вдень 25 грудня з переходом в дощ", - пише пресслужба.
Подекуди на дорогах країни ожеледиця.
Зазначається, що вітер західний, 7-12 м/с, завтра у західних областях, вночі 24 грудня місцями на півдні країни пориви 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 23 грудня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно, невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.Вітер західний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі та вдень від -3 до +2. У Києві протягом доби близько 0.
Попередження про негоду
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. 23 грудня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", - пише гідрометцентр.
Фото: попередження про негоду (meteo.gov.ua)
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