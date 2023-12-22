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На сході та півдні мокрий сніг та дощі, подекуди в країні ожеледиця: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 23 грудня, на сході та південному сході країни можливі дощі та мокрий сніг. Подекуди на дорогах країни ожеледиця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Завтра на сході та південному сході країни дощ та мокрий сніг, на решті території місцями невеликий мокрий сніг, вночі в Карпатах помірний сніг. У наступні дві доби в більшості областей сніг, вдень 25 грудня з переходом в дощ", - пише пресслужба.

Подекуди на дорогах країни ожеледиця. 

Зазначається, що вітер західний, 7-12 м/с, завтра у західних областях, вночі 24 грудня місцями на півдні країни пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до +2 вночі й від -1 до +2 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -1 до +1 вночі й від -1 до +1 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +0 до +6 вночі й від +0 до +6 вдень;
  • на сході коливатиметься від +1 до +5 вночі й від +2 до +5 вдень.

Фото: погода на 23 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно, невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.Вітер західний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі та вдень від -3 до +2. У Києві протягом доби близько 0. 

Попередження про негоду 

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. 23 грудня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", - пише гідрометцентр. 

Фото: попередження про негоду  (meteo.gov.ua)

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