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На сході сильні дощі, а на решті територій сніг й ожеледиця: погода на сьогодні

Фото: погода на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 26 листопада, у східних та південно-східних областях можливі сильні дощі. На решті територій України місцями мокрий сніг, ожеледь та хуртовини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

В гідрометеорологічному центрі попередили про складні погодні умови, а саме: 

  • у східних та південно-східних областях значні дощі. Вночі у Харківській та Дніпропетровській областях значний мокрий сніг;
  • у Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській областях, вдень і на Сумщині сильний мокрий сніг та дощ, ожеледь;
  • в Одеській, вдень і у Черкаській та Чернігівській областях сильний сніг, вдень на Київщині та місцями на Вінниччині значний сніг, хуртовини, снігові замети;
  • у західних, Житомирській, вночі і у Вінницькій областях місцями невеликий сніг, вночі у більшості північних областях без опадів.

Зазначається, що вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с, пориви вночі у південних та більшості центральних областях, вдень в Україні 15-22 м/с, місцями, крім заходу, 25 м/с; на Одещині та Миколаївщині 28-30 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до -4 вночі й від -1 до -3 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -1 до -3 вночі й від -1 до -3 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +0 до +11 вночі й від +1 до +15 вдень;
  • на сході коливатиметься від +0 до +3 вночі й від +8 до +13 вдень.

Фото: погода на 26 листопада (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно, вночі без опадів; вдень значний сніг, хуртовини, у південно-східних районах сильний сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с; вдень пориви 17-22 м/с, місцями по області 25 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області протягом доби від -5 до +0, а в Києві - вночі та вдень від -2 до +0

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

"Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності: Сильні снігопади, посилення вітру до 17-22 м/с, місцями по області 25 м/с; хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця", - пише пресслужба. 

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