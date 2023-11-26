На сході сильні дощі, а на решті територій сніг й ожеледиця: погода на сьогодні

Сьогодні, 26 листопада, у східних та південно-східних областях можливі сильні дощі. На решті територій України місцями мокрий сніг, ожеледь та хуртовини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
В гідрометеорологічному центрі попередили про складні погодні умови, а саме:
Зазначається, що вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с, пориви вночі у південних та більшості центральних областях, вдень в Україні 15-22 м/с, місцями, крім заходу, 25 м/с; на Одещині та Миколаївщині 28-30 м/с.
Температура:
Фото: погода на 26 листопада (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно, вночі без опадів; вдень значний сніг, хуртовини, у південно-східних районах сильний сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с; вдень пориви 17-22 м/с, місцями по області 25 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області протягом доби від -5 до +0, а в Києві - вночі та вдень від -2 до +0
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
"Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності: Сильні снігопади, посилення вітру до 17-22 м/с, місцями по області 25 м/с; хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця", - пише пресслужба.
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