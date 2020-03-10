ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Шмыгаль созывает заседание чрезвычайной комиссии по противодействию короновирусу

Новости » Политика     10.03.2020 - 12:23
Шмыгаль созывает заседание чрезвычайной комиссии по противодействию короновирусу
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Заседание комиссии состоится в 15:30

Сегодня, 10 марта в 15:30 состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций касательно противодействия распространению коронавируса в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, заседание комиссии пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня в 15:30 состоится под председательством премьер-министра Украины заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Будут рассмотрены актуальные вопросы противодействия коронавирусной инфекции", - заявил Ляшко.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В целом за весь период Центр получил 40 подозрений о заболевании коронавирусом, сейчас 4 образца еще находятся на стадии исследования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Минздрав получил 40 подозрений на коронавирус, сейчас 4 образца исследуются В ГПСУ рассказали о результатах температурного скрининга на границе
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь