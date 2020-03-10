Шмыгаль созывает заседание чрезвычайной комиссии по противодействию короновирусу

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Заседание комиссии состоится в 15:30

Сегодня, 10 марта в 15:30 состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций касательно противодействия распространению коронавируса в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, заседание комиссии пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня в 15:30 состоится под председательством премьер-министра Украины заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Будут рассмотрены актуальные вопросы противодействия коронавирусной инфекции", - заявил Ляшко.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В целом за весь период Центр получил 40 подозрений о заболевании коронавирусом, сейчас 4 образца еще находятся на стадии исследования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.