Шмыгаль сообщил о ситуации на КПВВ на Донбассе из-за коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на контрольно-пропускных пунктах Донбасса осуществляется усиленный контроль из-за коронавируса. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на пунктах пропуска осуществляется температурный скрининг и усиленные мероприятия по выявлению людей, которые могут быть инфицированы.

"Часть пунктов пропуска закрыты в тех почти двух сотнях, о которых уже говорил. Там осуществляется усиленный контроль. Температурный скрининг и там также проводятся усиленные мероприятия по выявлению людей, которые могут быть инфицированы. Закрыть совсем мы не можем, но усиленные меры введены, некоторые из них закрыты", - заявил Шмыгаль.

Напомним, 7 марта на КПВВ на Донбассе были введены ограничительные мероприятия в связи с опасностью распространения коронавируса в Украине.

Кроме того, 11 марта Кабинет министров ввел карантин во всех областях страны в связи со вспышкой коронавируса в мире. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля. В частности, будут запрещены массовые собрания более 200 человек, закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

Добавим, что по состоянию на 11 марта в Украине зафиксирован один случай коронавируса. Заболевание выявили 3 марта у мужчины в Черновцах.