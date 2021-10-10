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Шмыгаль: рост ВВП составит около 4%, но может помешать волна COVID

Автор: Юлия Бойко

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на рост ВВП на уровне 4% по итогам 2021 года. Но помешать этому может очередная волна COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Мы ожидаем, что в этом году рост ВВП составит около 4% и это будет означать, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса. Единственное, что может помешать этому сценарию - это очередная мощная волна коронавируса, из-за которой придется вводить дополнительные карантинные ограничения", - отметил Шмыгаль.

По его словам, оптимистический прогноз основан на стабильно растущем потребительском спросе, средней зарплате выше 500 долларов, росте инвестиций до рекордного за четыре года показателя, рекордном урожае и росте аграрного сектора.

Напомним, ранее Всемирный банк сохранил прогноз восстановления экономики Украины в 2021 году на уровне 3,8% после падения на 4,0% в 2020 году.

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ВВПДенис Шмыгаль