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Шмыгаль рассказал, когда вернут Министерство аграрной политики

Автор: РБК-Украина

Министерство аграрной политики снова появится в украинском правительстве в начале следующего года. На сегодня подбирают кандидатуру министра.

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Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительству нужна эффективная государственная политика в сфере АПК и защита украинских производителей.

"В начале следующего года можно ожидать, что состоится создание полноценного аграрного министерства", - заявил Шмыгаль.

Напомним, вчера на совещании парламентской фракции "Слуга народа" обсуждали назначение Романа Лещенко министром аграрной политики. На сегодня он возглавляет Геокадастр.

Отметим, летом Шмыгаль заявлял, что отдельное министерство агарной политики создадут не раньше сентября. При этом, по его словам, само решение о создании давно принято.

РБК-Украина в июне писало, что министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко недовольны в аграрном комитете Верховной рады. А у президента Владимира Зеленского заявили, что решить этот конфликт можно разделив министерство.

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