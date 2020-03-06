Шмыгаль рассказал, что рассмотрит Кабмин в среду

В среду, 11 марта, Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос бюджетной самостоятельности общин. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, речь идет о почти 70 объединенных территориальных общин.

"Мы действительно на пути реформы и бюджетной децентрализации в том числе. В среду на Кабмине повторно рассмотрим вопрос предоставления бюджетной самостоятельности еще 67 общинам, в которых были проведены выборы для того, чтобы дать им возможность перейти на прямые межбюджетные отношения с Кабинетом министров. То есть, все количество общин - 1045 - будут переведены со второго квартала на прямые межбюджетные отношения. Это даст им в соответствии самостоятельность и управляемость средствами, которыми они распоряжаются ", - заявил глава Кабмина.

Напомним, кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные шаги своего будущего правительства. По его словам, новое правительство должно пересмотреть бюджет, особенно в отношении пенсий. Также Кабмин должен урегулировать вопросы зарплат чиновников, погашения задолженностей перед шахтерами и вопросы угрозы коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в Кабинете министров планируют провести совещание с участием главы таможни. Шмыгаль подчеркнул, что проведение совещания запланировано на субботу, 7 марта.