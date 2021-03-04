Шмыгаль раскрыл "коммерческую уловку" производителей COVID-вакцин

По словам премьера, Украина заключила соглашения о неразглашении с шестью компаниями-производителями вакцин.

"Это все 6 вакцин, зарегистрированных в цивилизованном мире. Две из них получили разрешение на использование в Украине (Pfizer и AstraZeneca), остальные - по мере представления документов этими компаниями...", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что производители вакцин тщательно подходят к коммерческой тайне.

"Ни цена, ни особенности вакцин не подлежат разглашению. Документацию подают в последние дни. Когда мы знаем, что поступает вакцина, за 5-7 дней передают пакет документов на регистрацию, придерживая распространения технологической информации. Это такая коммерческая уловка производителей для того, чтобы как можно меньше информации расходилось к конкурентам", - пояснил Шмыгаль.