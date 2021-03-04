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Шмыгаль раскрыл "коммерческую уловку" производителей COVID-вакцин

Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что производители вакцин от коронавируса просят заключать с ними соглашение о неразглашении. На такую "коммерческую уловку" они идут, чтобы конкуренты не могли получить доступ к технологической информации.

Об этом Шмыгаль заявил во время пресс-конференции в Киеве.

По словам премьера, Украина заключила соглашения о неразглашении с шестью компаниями-производителями вакцин.

"Это все 6 вакцин, зарегистрированных в цивилизованном мире. Две из них получили разрешение на использование в Украине (Pfizer и AstraZeneca), остальные - по мере представления документов этими компаниями...", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что производители вакцин тщательно подходят к коммерческой тайне.

"Ни цена, ни особенности вакцин не подлежат разглашению. Документацию подают в последние дни. Когда мы знаем, что поступает вакцина, за 5-7 дней передают пакет документов на регистрацию, придерживая распространения технологической информации. Это такая коммерческая уловка производителей для того, чтобы как можно меньше информации расходилось к конкурентам", - пояснил Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав запретил разглашать условия закупки COVID-вакцин, так как это может привести к расторжению контракта.

Также сообщалось, что Украина в марте ожидает получить более 2 млн доз вакцин от коронавируса.

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Новости Украины Денис Шмыгальвакцина от коронавируса
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