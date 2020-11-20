Шмыгаль призвал церковников помочь в борьбе с коронавирусом во время праздников

Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил церкви помочь в борьбе с пандемией коронавируса во время зимних праздников. Речь идет о минимизации скоплений людей в церквях.

Об этом он заявил во время встречи со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

Он отметил эффективность взаимодействия правительства и религиозников еще весной, а потому нужно вновь поспособствовать избежанию большим скоплениям людей во время ближайших праздников.

"Сейчас мы приближаемся к важным зимних религиозных праздников: Рождества Христова, Хануки, Святого Николая, Крещение и тому подобное. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - сказал Шмыгаль.

Также премьер-министр рассказал, что правительство и церковный совет создадут рабочие группы для наработки совместных шагов по борьбе с пандемией.

В четверг Шмыгаль провел второе совещание с украинскими мэрами. Вновь обсуждали различные вопросы, связанные с карантином и пандемией коронавируса. Он заявил о готовности выслушать предложения мэров по карантину.

Также сегодня министр здравоохранения Максим Степанов назвал число коек с подведенным кислородом для лечения больных COVID-19. Их количество продолжают увеличивать: сейчас их более 24 тысяч.