Шмыгаль: постепенное снятие ограничений даст возможность контролировать ситуацию с COVID-19

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

По словам премьера, вмире есть три сценария, как жить в условиях пандемии

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что постепенное снятие ограничений, которые были введены из-за коронавируса, даст возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью в Украине и в случае вспышек оперативно их локализовать. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он осознает ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев.

"Мне пишут многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина. Вполне понимаю причины обращений. Но я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который мы должны пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений", - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что в мире есть три сценария, как жить в условиях пандемии.

"Первый - это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час на выходных, позволяя выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов. Такой сценарий точно не для нас", - отметил Шмыгаль.

По его словам, второй вариант является либеральным.

"Вернуться к привычной жизни и открыть все учреждения. Последовать примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции выявлено более 18600 случаев заболеваний и зафиксировано более 2100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине", - добавил он.

А третий вариант, по словам премьера, это запуск адаптивного карантина с переходом к новым социальным нормам жизни.

"И третий сценарий - это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине", - пояснил Шмыгаль.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро вторника, 28 апреля, заразились коронавирусом 9 410 человек. 992 пациента уже выздоровели. За сутки заразился 401 человек. Это на девять случаев больше, чем вчера.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров обнародовал план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая.