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Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств для борьбы с коронавирусом

Новости » Медицина     25.05.2020 - 12:30
Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств для борьбы с коронавирусом
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Со вторника Минздрав начнет закупку средств индивидуальной защиты и лабораторного оборудования

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19. Так, под председательством главы правительства состоялось совещание по медицинским закупкам, связанным с предотвращением распространения COVID-19 и предоставлением медицинских услуг больным коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает правительственный портал.

Шмыгаль подчеркнул, что приоритетом в госзакупках должна быть локализация, то есть в первую очередь должны закупаться товары украинского производства. Он дал поручение Министерству экономики предоставить перечень производителей средств индивидуальной защиты, лекарств, оборудования. При этом все требования к производителям должны быть унифицированы

Глава Кабмина также дал протокольное поручение организовать лаборатории, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.

"Необходимо четко определить, что обеспеченность средствами индивидуальной защиты должна быть из расчета на три месяца. Хотим сейчас сформировать такой запас в больницах первой волны", - сказал премьер.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что предусмотрено выделение около 3 млрд грн на закупку средств индивидуальной защиты, лабораторного оборудования и тому подобное.

"Во вторник начинается процедура закупки с использованием системы "ProZorro", но по сокращенной процедуре", - заявил Степанов.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина избежала масштабной эпидемии коронавируса благодаря заблаговременному введению карантина.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения опубликовало 5 этапов ослабления карантина в Украине.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Денис ШмыгальКоронавирус
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